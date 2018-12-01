بالفيديو – جنابري ينقذ بايرن أمام بريمن.. وقطار دورتموند يتجاوز فرايبورج

حقق بايرن ميونيخ فوزا صعبا على مضيفه فيردر بريمن، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب فيسترشتاديون، بالجولة 13 من الدوري الألماني.

سيرجي جنابري افتتح التسجيل في الدقيقة 20 للزعيم البافاري، قبل أن يدرك الياباني يويا أوساكو التعادل لـ بريمن في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني، كان هدف إضافي لـ جنابري في الدقيقة 50، كفيلا بتأمين فوز بايرن الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، واصل بوروسيا دورتموند نتائجه الرائعة، وفاز على ضيفه فرايبورج بهدفين دون رد، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

القائد ماركو رويس افتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 40، ليكون قد سجّل 13 هدفا في الدوري الألماني خلال العام 2018، وهو سجله الأفضل بمسيرته بالتساوي مع عام 2013.

بينما أضاف البديل باكو ألكاسير الهدف الثاني لـ دورتموند في الدقيقة الأخيرة.

الهدف هو العاشر للمهاجم الإسباني في أول 8 مباريات يخوضها بالدوري الألماني، إنجاز لم يسبق أن تحقق سوى بواسطة جيرت دورفيل لاعب هامبورج الأسبق عام 1963.

السويسري لوسيان فافر صار بدوره أول مدرب لا يتعرض لأي هزيمة في أول 13 مباراة له مع دورتموند.

أسود الفستفاليا رفعوا رصيدهم إلى 33 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 14 نقطة في المركز 12.

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