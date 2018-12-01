وفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما

واشنطن 01 ديسمبر 2018 ( وال ) – أعلن جيم ماكغارث، المتحدث باسم عائلة بوش، عن وفاة جورج هيربيرت بوش، الرئيس 41 للولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر 94 عاما، في وقت متأخر الجمعة، في منزله في هيوستون.

وقال جورج بوش الأبن، في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر، إنه “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

ومن المعروف أن بوش الأب شغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وقد قاد بوش الولايات المتحدة للتدخل في حرب الخليج الثانية ضد العراق إلى جانب قوات من 27 دولة من بينها العديد من الدول العربية والإسلامية في فبراير عام 1991 بعد احتلال العراق للكويت في أغسطس عام 1990.

بوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك والد حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

ولد جورج بوش عام 1924 في ماساشوستس والتحق بالبحرية الأميركية بعد إتمام تعليمه الجامعي، وشارك في الحرب العالمية الثانية، وأصيب بأسلحة القوات اليابانية سنة 1944.

وفي عام 1958 عرف بنشاطه السياسي في الحزب الجمهوري، وفاز عام 1966 بمقعد في مجلس النواب الفدرالي. ومثل بلاده سفيرا لدى الأمم المتحدة من 1971 حتى 1972، ثم عين قائما بالأعمال في الصين. وفي عام 1977 أصبح رئيسا لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، وبعد تولي الرئيس جيمي كارتر الرئاسة استقال جورج بوش من العمل في وكالة المخابرات المركزية.

عاد بوش لنشاطه السياسي سنة 1979 بترشيح نفسه لتمثيل الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة، غير أنه عاد ليؤيد المرشح الجمهوري الأقوى رونالد ريغان، وبفوز ريغان صار بوش نائبا للرئيس من سنة 81 حتى سنة 1988، وفي عام 1989 أصبح بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة.

وكان جورج بوش قد وقع مع الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف معاهدة تقضي بإنهاء حالة العداء بين البلدين، والتي اعتبرت نهاية للحرب الباردة وأسهمت في التقليل من أسلحة الدمار الشامل، ويعتبر الرئيس بوش الأب صاحب عبارة “النظام العالمي الجديد”.( وال – واشنطن ) س خ / س ع / ع ع

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