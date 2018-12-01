السراج في الأردن ..فماذا يحدث ؟؟

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إلى عمان اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها مباحثات مع الملك عبدالله الثاني.

ويلتقي السراج خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ووزير المياه والري، ووزير العمل، ووزير العدل، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام، والسفير الليبي في عمان، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقد تداولت أنباء منسوبة لمصدر أردني بزيارة حفتر إلى الأردن بشكل غير معلن وذلك وسط انباء تتحدث عن زيارة وشيكة وقتئذ يقوم بها فائز السراج مع تلميحات بعقد لقاء بين حفتر والسراج برعاية أردنية .

هذا وأكدت مصادر أردنية رسمية وجود المشير حفتر في العاصنة الاردنية عمّان دون الكشف عن تفاصيل الزيارة أو أهدافها، لكنها رجحت أن تكون ضمن جهود أردنية للعب دور الوساطة في حل الأزمة الليبية

من جهته، أكد السفير الليبي في الأردن، محمد البرغثي، أن لقاء جمعه بحفتر في عمان الأربعاء الماضي، وأن الأخير أكد حرصه على وحدة الوطن والحفاظ على أمنه والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، واصفا تصريحاته بـ”أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها”، وفق صفحته الرسمية.

وطرحت زيارة حفتر المفاجئة للأردن، والحديث عن لقاء مع السراج تساؤلات حول دلالة هذا التقارب في ظل تحركات من قبل البرلمان وما يسمى مجلس الدولة لتغيير السراج وحكومته؟ وأيضا حالة الاحتقان بين حفتر والبرلمان الحالية؟

ورأى بعض المحللين أن “هناك سباقا الآن بين البرلمان ومجلس الدولة من جهة وبين تحالف السراج وحفتر من جهة أخرى، وفشل البرلمان في تضمين الاتفاق السياسي كاملا وفي إزاحة السراج وحكومته سيعمل على تقوية تحالف حفتر-السراج خاصة بعد تقاربهما مؤخرا”.

وتابعوا: “سيحظى هذا التحالف بدعم الدول الغربية خاصة فرنسا وإيطاليا وبدعم الدول الإقليمية خاصة مصر و الإمارات، ولو وقع صراع سينتصر تحالف السراج-حفتر سياسيا وعسكريا بحكم ضعف البرلمان وانقسامه وانعدام أي قوة عسكرية تمكن هذا البرلمان أو مجلس الدولة من الاعتماد عليها.

وفي المقابل قال متابعون للشأن الليبي إن “حفتر في زيارات مستمرة سواء للأردن أو مصر أو غيرها من الدول، وأن أغلب هذه الزيارات من أجل حل المشاكل التي تخص جرحى الجيش وكذلك بهدف التنسيق العسكري المتبادل بين هذه الدول الصديقة”، حسب وصفه.

في حين أفادت مصادر عسكرية أن “حفتر عاد اليوم السبت 1 ديسمبر من الأردن”، مضيفة: “لا أظن أنه سيلتقي السراج هذه الفترة.

بينما أشار محللون إلى أن حفتر اعتاد على اتخاذ الأردن محطة للقاء شخصيات دولية وإقليمية، وإذا تزامنت زيارة السراج مع وجوده هناك فالمؤكد أنهما سيلتقيان لوجود أكثر من سبب يدفعهما للجلوس والحوار بالنظر للتطورات المرتقبة في المشهد السياسي الليبي”.

وأضافوا أن “المؤتمر الجامع والتحرك الأخير من البرلمان نحو الاستفتاء على الدستور قد يحدث تغييرا في مسارات السلطة بدخول أطراف أخرى فضلا عن الدعم الدولي الذي ستناله قرارات المؤتمر الجامع، كل هذا سيقلص من سلطات السراج وحفتر. لذا يرجح أن يتقاربا أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة.

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