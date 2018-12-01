65 اصابة و 140 معتقلا في احتجاجات باريس

تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت تخللها اشتباكات مع الشرطة الفرنسية ، حيث وصلت حصيلتها الى إصابة 65 شخصا و اعتقل خلالها 140 .

وقال شاهد لوكالة “رويترز” إن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر.

وقامت مجموعات من المتظاهرين بتشييد حواجز في وسط الشوارع بوسط باريس وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على القوات وكتابة غرافيتي على قوس النصر، كما اضرموا النار في حاويات القمامة. وقام آخرون بإزالة حواجز قبر الجندي المجهول، التي تعود للحرب العالمية الأولى، تحت النصب التذكاري، ليقفوا بالقرب من الشعلة الأبدية ويغنوا النشيد الوطني، وجرى تفريقهم بعد ذلك من قبل الشرطة. وأغلقت خلال الاحتجاجات 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق وسط باريس، ومن بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل، فيما أغلقت أيضا محلات غاليري لافاييت ومتاجر برنتان أبوابها وسط باريس مع تصاعد حدة العنف. يذكر أن الحركة الاحتجاجية بقائدي المركبات الغاضبين من زيادة أسعار الوقود، إلا أنها تحولت إلى نطاق أوسع من المطالب المتصلة بارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا، ويبدو أن عددا من الجماعات الراديكالية واليسارية قامت بتحريض بعض المحتجين .

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