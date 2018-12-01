بالفيديو – معاناة هنري مستمرة.. مونبليه يقلب الخسارة إلى فوز على موناكو في 5 دقائق

كان تييري هنري قريبا من الفوز الثاني مع موناكو، لكن الدقائق التسعة الأخيرة حملت ما هو غير ذلك، فحول مونبليه تأخره إلى فوز.

فاز مونبليه على مضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

تقدم موناكو بالهدف الأول في الدقيقة الـ42 عن طريق يوري تيليميناس، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الإمارة بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، كانت المباراة في طريقها للانتهاء، قبل أن يدرك مونبليه التعادل في الدقيقة الـ81 عن طريق جايتان لابورد.

وأضاف بيتر سكوليتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ86، لينتهي اللقاء بفوز مونبليه بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة، تستمر معاناة موناكو مع هنري. 9 مباريات في كل البطولات. خسر ستة وفاز مباراة وحيدة، وتعادلين.

وتجمد رصيد موناكو عند النقطة العاشرة في المركز الـ19، فيما ارتفع رصيد مونبليه للنقطة الـ29 في المركز الثاني.

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