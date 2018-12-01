بالفيديو – خفافيش ضالة.. ريال مدريد يصطاد فالنسيا ويرتقي للمركز الخامس

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

الفوز وصل بريال مدريد للمركز الخامس، وقرّبه مؤقتا من صدارة الدوري، فيما أوقف النتائج الإيجابية مؤخرا للخفافيش.

سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد أجرى عدة تعديلات اضطرارية على تشكيلته، فظهر الثلاثي سيرخيو ريجيلون، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس بدلا من مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس.

كما عاد إيسكو ألاركون إلى دكة بدلاء فريقه بعد أن خرج من قائمة المواجهة أمام روما في دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

النادي العاصمي عمل على تجاوز خسارته الثلاثية أمام إيبار في الجولة الماضية قبل أسبوع، ودخل مباراة فالنسيا بكثير من الحدة والضغط المتقدم.

هدف التقدُم كاد أن يُسجَل بواسطة كريم بنزيمة بعد 3 دقائق فقط من انطلاقة المباراة، بتسديدة يسارية رائعة على الطائر مرت مباشرة إلى جوار القائم.

الإعصار المدريدي تواصل بهجمة جديدة في الدقيقة الثامنة أنتجت هدفا هذه المرة.

بنزيمة أخطأ في استلام كرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن زميله داني كارباخال تابع الهجمة وتخلّص من جابرييل باوليستا ومن ثم راوغ خوسيه لويس جايا، ليرسل عرضية قوية حاول دانييل فاس إبعادها برأسه، قبل أن تستقر في شباكه معلنة عن هدف عكسي.

سيطرة ريال مدريد كانت كاملة على مجريات الشوط الأول، وكاد أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من مسافة قريبة لـ جاريث بيل في الدقيقة 29، إلا أن البرازيلي نيتو أقدم على تصدٍ رائع وأنقذ فريقه فالنسيا.

في الشوط الثاني ظهرت أنياب فالنسيا، وهدد سانتي مينا مرمى ريال مدريد بشكل صريح في الدقيقة 55، إلا أن تسديدته مرت أعلى القائم.

أول تغييرات ريال مدريد حدث في الدقيقة 63 بخروج جاريث بيل ودخول ماركو أسينسيو، الجناح الويلزي ظهر متألما من إصابة فور خروجه.

فرصة جديدة لفالنسيا جاءت في الدقيقة 65 عندما أهدر باوليستا في مواجهة المرمى بعد رأسية فرانسيس كوكلان.

سولاري واصل سحب لاعبيه الخبراء، وأخرج لوكا مودريتش في الدقيقة 72، مدخلا الشاب فيدي فالفيردي

البديل أسينسيو كاد أن يضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة 73، إلا أن تسديدته من مسافة قريبة اصطدمت بالبديل الآخر كريستيانو بيتشيني.

أخطر فرص فالنسيا وقعت في الدقيقة 78 عندما تصدى تيبو كورتوا لفرصة مؤكدة أمام ميتشي باتشواي، قبل أن يرفع الحكم المساعد رايته معلنا عن تسلل، قرار غير صحيح كان ليتغير بفعل تقنية الفيديو إن سجل المهاجم البلجيكي.

في الدقيقة 80، ظهر المغضوب عليه، إيسكو ألاركون يشارك بدلا من سيبايوس.

لقطة قتل المباراة وقعت في الدقيقة 83، عندما سجّل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني.

فاسكيز قاد بنفسه هجمة مرتدة سريعة مرت عبر عدة لاعبين عاصميين، قبل وصول الكرة لـ بنزيمة الذي أعطى التمريرة الحاسمة ليتنفس ريال مدريد الصعداء.

الجناح الإسباني شارك في 6 مباريات من أصل 7 تحت قيادة سولاري، فاز فيهم جميعا ريال مدريد، والوحيدة التي غابها فيها أمام إيبار، سقط الفريق بثلاثية.

الفريق العاصمي خرج بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 7 لعبهم مع سولاري.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 23 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المتصدر إشبيلية بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 17 نقطة في المركز 13.

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