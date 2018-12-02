ولي العهد السعودي يلتقي مع بوتين ويناقشان إعادة التوازن لسوق النفط

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره، بما في ذلك المجال البترولي، وإعادة التوازن للأسواق.

حضر اللقاء وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية، عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، ووزير المالية، محمد الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية.

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