مواعيد مباريات الأحد 2-12-2018 والقناة الناقلة لدربي لندن ومواجهة صلاح لإيفرتون

دربي شمال لندن وأيضا دربي ليفربول يقام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الملتهب. أرسنال يتحدى توتنام ومحمد صلاح نجم ليفربول يستضيف إيفرتون.

ويلعب تشيلسي أمام جاره اللندني فولام.

ويواجه برشلونة فريق فياريال ويتحدى روما فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ويخوض المصري مواجهة دور الـ32 في كأس مصر أمام الجزيرة المنتمي لمرسى مطروح.

ويقام في الكونغو الديموقراطية لقاء الإياب من الدور النهائي للكونفدرالية. مهمة صعبة أمام فيتا كلوب بعد سقوطه في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 3-صفر.

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