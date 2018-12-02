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مواعيد مباريات الأحد 2-12-2018 والقناة الناقلة لدربي لندن ومواجهة صلاح لإيفرتون

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

دربي شمال لندن وأيضا دربي ليفربول يقام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الملتهب. أرسنال يتحدى توتنام ومحمد صلاح نجم ليفربول يستضيف إيفرتون.

ويلعب تشيلسي أمام جاره اللندني فولام.

ويواجه برشلونة فريق فياريال ويتحدى روما فريق إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ويخوض المصري مواجهة دور الـ32 في كأس مصر أمام الجزيرة المنتمي لمرسى مطروح.

ويقام في الكونغو الديموقراطية لقاء الإياب من الدور النهائي للكونفدرالية. مهمة صعبة أمام فيتا كلوب بعد سقوطه في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 3-صفر.

طالع مواعيد كافة لقاءات الأحد والقنوات الناقلة لها من هنا

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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