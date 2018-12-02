ميركل قلقة بشأن بطء وتيرة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتجمع ميركوسور

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، إنها قلقة بسبب بطء وتيرة مفاوضات تستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والتجمع التجاري لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".

والتقى الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، يوم السبت، وفقا لمكتب ماكري.

وانخرط الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في محادثات منذ عام 1999، حول إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والتي ستضم حوالي 800 مليون نسمة.

وتعثرت المفاوضات بسبب الخلافات حول التعريفات الجمركية وفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية.

وحذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بوينس آيرس، من أن فرنسا لن توقع على اتفاقية تجارة حرة لا تحترم اتفاق باريس بشأن المناخ.

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، الذي سيؤدي اليمين في الأول من يناير، قد انتقد اتفاق المناخ.

يذكر أن تجمع ميركوسور يضم في عضويته كلًا من الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي. وتم تعليق عضوية فنزويلا منذ عام 2016.

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