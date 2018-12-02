مقتل أحد عناصر الأمن المركزي أبوسليم

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي، فرع أبوسليم، مقتل أحد عناصرها يدعى معاذ صالح المبروك الرياني في كمين بطريق المطار بطرابلس.

وقالت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبوسليم، على صفحتها بـ«فيسبوك» ليل السبت، «تنعى الإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبوسليم أحد أعضائها شرطي معاذ صالح المبروك الرياني الذي طالته أيادي الغدر والخيانة أثناء تأدية واجبه».

وأضافت: «كان متواجدًا داخل سيارة الدورية المتمركزة في بوابة طريق المطار وخرج مسرعًا حتى وقع في كمين بشارع ولي العهد».

وتابعت بالتوضيح: «جرى أسره من قبل عصابات تنشط في تلك المناطق وهم سبب الجرائم التي انتشرت في أحياء غرب العاصمة مؤخرًا وقاموا بسرقة سيارة الدورية وتم تصفيته وإلقاء جثته قرب منطقة الطويشة».

وأشارت الإدارة العامة للأمن المركزي، فرع أبوسليم، إلى أن «الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة اُتُّخذت عن طريق مركز الأمن الوطني طريق المطار وإدارة الفرع ولازال البحث جاريًا عن المشتبه بهم».

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