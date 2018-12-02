أول تصنيف علاجي للأدوية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اعتمدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، أول قائمة نمطية تحمل التصنيف العلاجي للأدوية في ليبيا، بعد أن كانت الوزارة تعتمد على مدى عقود قوائم نمطية تحمل رمز المنتج الدوائي ووصفه فقط، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت صفحة الوزارة عن مديرة إدارة الصيدلة بالوزارة، ناهد المكي، قولها إن «إدارتها ستقدم ولأول مرة قائمة نمطية يمكن لجميع الكوادر الطبية الاستفادة منها على غير ما كان يجري في السابق؛ التي اقتصر فهمها على الصيادلة فقط باعتبارهم المختصين في علم الأدوية».

وأوضحت المكي أن القائمة النمطية ستتيح للأطباء «معرفة التصنيف العلاجي لجميع الأدوية العامة والتخصصية التي توفرها الدولة الليبية، التي سيعتمد عليها الأطباء في وصف العلاج للمريض من خلال الوصفة الطبية».

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الصحة المكلف، محمد هيثم، أصدر القرار رقم (673) لسنة 2018 بشأن اعتماد القائمة الليبية للأدوية (2018 – 2019)، وبينت أنه «بموجب المادة رقم 1 من نص القرار تعتمَد القائمة الليبية للأدوية وفقًا للتصنيفات العلاجية والأشكال الصيدلانية».

وقالت وزارة الصحة: «تبدأ القائمة الليبية للأدوية المصنفة وفقًا للأشكال الصيدلانية التي تحتوي على 1021 صنفًا (550 صنفًا مختلفة التركيز) وفقًا للمادة رقم 3 من نص القرار»، مشيرة إلى أنها عممت القرار على رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي والمديرين العامين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومديري الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والجهات التابعة للقطاع.

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