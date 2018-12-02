100 شخص للتدريب في مصر في مجال الطيران

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت 100 متدرب من مختلف المدن الليبية تم ترشيحهم من قبل مصلحة الطيران المدني بعد اجتيازهم لامتحانات القبول للتدريب في الخارج.

الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي لقاء رئيس الحكومة بالمتدربين تم في مطار الأبرق الدولي، لإفادهم وتدريبهم بجمهورية مصر في تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات.

ومن جانبه حث رئيس الهيئة محمد عبد القادر على الاجتهاد بهذه الدورات والعودة إلى البلاد بعد امتلاك خبرة تؤهلهم للاستمرار بأعمالهم في هذه التخصصات.

وبعد لقاء المتدربين أجرى رئيس الحكومة المؤقتة جولة تفقدية للمشاريع القائمة في مطار الأبرق الدولي للاستعداد لتشغيله بالوضع الطبيعي.

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