انطلاق سباق الكرامة في شوارع بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القيادة العامة للجيش انطلاق سباق الكرامة بمشاركة كل وحدات الجيش والذي هو عبارة عن مارثون يجوب شوارع بنغازي.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة انه بتعليمات القائد العام للجيش خليفة حفتر “وبمشاركة كل وحدات الجيش أنطلق اليوم سباق الكرامة في نسخته الأولى في شكل مارثون يجوب شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي خاصة تلك الشوارع التي تقع وسط المدينة والتي كانت حصنا للجماعات الإرهابية قبل أن يتم دحرها على يد أبناء الجيش”.

وأضافت قيادة الجيش “بهذا المارثون نبرهن للعالم أن جيش ليبيا هو طوق نجاتها وأن أبناء الجيش في حالة استعداد دائم ولياقة بدنية عالية لدحر أي عدو جائر”.

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