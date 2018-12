أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن حركة منظمة يقودها محترفون وراء أعمال الشغب فى باريس.

وأشارت إلى أن أعداد المعتقلين فى الاحتجاجات وصل لـ287 شخصا، وعلقت الداخلية قائلة: “بعض المخربين يواصلون عمليات النهب والتكسير فى باريس”.

من ناحية أخرى ألغى رئيس الوزراء الفرنسى زيارة رسمية إلى بولونيا بسبب الاحتجاجات التى تشهدها البلاد.

