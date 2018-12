بيسكوف.. نشترط لقاء بوتين بترامب قبل إطلاق سراح البحارة الأكرانيين

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، خلال حديث صحفي، أنه “من المرفوض فرض شروط لعقد لقاء بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية”.

مشيراً إلى أن “​الولايات المتحدة​ تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه ​روسيا​”.

ولفت إلى أن “طلب الولايات المتحدة إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين بمضيق كيرتش كشرط لعقد اللقاء بين الرئيسين ليس شرطا، ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء”.

أوضح بيسكوف “أننا والأميركيين متساوون في حاجتنا لعقد ذلك اللقاء، أما فيما يتصل بالبحر الأسود، فقد أعطى بوتين شرحاً وافياً لكل من استفسر، أما ترامب فلم يحصل على تلك التفسيرات لأنه ألغى الاجتماع”.

