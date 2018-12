ماي.. على البرلمان الموافقة للخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء التى تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى[إنترنت]قالت تيريزا ماي، السبت إنها ستكون رئيسة الوزراء التى ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مطالبة البرلمان أن يدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان اليقين للمستقبل.

وأبرمت ماى اتفاقاً مع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي لخروج بريطانيا من التكتل في 29 مارس مع استمرار العلاقات الوثيقة، لكن الاحتمالات ترجح عدم حصولها على موافقة البرلمان البريطاني المنقسم بشدة في تصويت يوم 11 ديسمبر.

وانتقد العديد من النواب المحافظين في حزب ماي هذا الاتفاق، سواء كلّ من يؤيد مغادرة أوضح للاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يريدون الحفاظ على علاقات أوثق، وقالت أحزاب المعارضة وحزب صغير إيرلندي شمالي، إنهم يعتزمون رفض الاتفاق.

