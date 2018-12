أصدر زعماء العالم المشاركين في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين بياناً ختامياً، اليوم السبت، أكدوا فيه، ضمن نقاط عدة، التمسك باتفاقية باريس للمناخ والحاجة إلى إجراء إصلاحات بمنظمة التجارة العالمية.

وقال البيان الختامي، إن ” منظمة التجارة العالمية لا توفي بأهدافها وثمة مساحة للتحسين، لذلك، نحن ندعم ضرورة إجراء إصلاح بمنظمة التجارة العالمية لتحسين عملها، وسوف نراجع التقدم بذلك الصدد بقمتنا القادمة”. كما أكد البيان، أنه “لا تراجع عن اتفاقية باريس للمناخ”، مؤكدا “الالتزام بتطبيقها كاملا من قبل الموقعين عليها والمشارطين بخطة عمل هامبورغ”. وجاء كذلك في بيان الزعماء، ” نؤكد إدانتا الشديدة للإرهاب بكافة صوره، ونلتزم بالتنفيذ الكامل لبيان قمة العشرين في هامبورغ حول مكافحة الإرهاب، وسوف نصعد من جهودنا لمحاربة الإرهاب وتمويل انتشار السلاح وغسيل الأموال”. كما أكد المشاركون على “أهمية التحرك المشترك للتعاطي مع الأسباب الجذرية للنزوح والاستجابة للحاجات الإنسانية المتنامية”، مؤكدين أن “الموجات الضخمة من اللاجئين مصدر قلق عالمي”. وتمثل مجموعة الـ20 الكبار ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضا أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمي. وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علما بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم. وتأسست عام 1999 على هامش مجموعة الثمانية بواشنطن، وتضم الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل وأوروبا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى روسيا وتركيا وأميركا وكندا والمكسيك واستراليا. هذا وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر.

The post اتفاقية باريس للمناخ،الارهاب، انتشار السلاح وغسيل الأموال.. هذا ما اخُتتمت به قمة 20 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا