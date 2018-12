بثّ مساء الجمعة، فيلماً وثائقياً جديدا عن جريمة تجنيد الأطفال لحمل السلاح في ساحات القتال، من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.

ويقوم الفيلم الذي يحمل عنوان “دون السن”، على شهادات حية وصادمة لأطفال بشأن تجربة تجنيدهم من قبل الميليشيات المتمردة. ويرصد بأدق التفاصيل عملية التجنيد منذ اختطاف الأطفال من المدارس والشوارع، مروراً بمعسكرات تدريب القصّر، وليس انتهاء بالأهوال التي يتعرضون لها في الجبهات. كما يتضمن الفيلم معلومات حصرية تكشف لأول مرة، مشفوعة بشهادات مروعة وأدلة دامغة ووثائق مسربة تدين الميليشيات الحوثية بارتكاب هذه الجريمة الكبرى بحق أطفال اليمن وشعبه.

