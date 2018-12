عبوة ناسفة تضرب مقر القنصلية الأمريكية في المكسيك

تعرض مقر القنصلية الأمريكية في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك، إلى انفجار بعبوة ناسفة، أسفر عن أضرار في مبنى القنصلية دون أن يوقع ضحايا.

حيث كشفت السلطات المكسيكية أن الانفجار وقع قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بحضور نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس دونالد ترامب.

كما أظهرت الصور والفيديوهات التي وثقتها كاميرات المراقبة حفرة بعمق 40 سنتيمترا في الجدار المحيط بالسفارة، نتيجة للانفجار.

هذا وأعلنت السلطات المكسيكية فتح تحقيق في الحادث، دون أن تكشف عن مزيد من المعلومات.

