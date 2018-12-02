نجاح طبي جديد بمركز بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

تنفيذاً لسياسة توطين العلاج بالداخل التي اتخذتها إدارة مركز بنغازي الطبي ،قام الطاقم الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب صباح السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 بإجراء عملية جراحية لطفلة حديثه الولادة تعاني من تشوه خلقي تمثل بكيس مائي خارج جمجمة الرأس

وقال رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري خالد العوامي “من ضمن الحالات الجراحية التي قمنا بمتابعة حالتها اليومية وتشخيصها من بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة تقرر استئصال الكيس الملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخل الكيس ولحجم الكيس كان سبب بعرقلة حركه المخ وسنقوم باستئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب بجمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس.

وفي نفس السياق ذكرت الدكتورة هناء المجبري جراحة المخ والأعصاب ،ان قسم جراحة المخ والأعصاب يستقبل من اثنان إلى ثلاث حالات تشوه خلقي بشكل يومي وان حالات التشوه الخلقي منها أسفل الظهر بالعمود الفقري أو بالرأس, حالات التشوه بالعمود الفقري يكون معها ضغط على المخ, وما يخص حالة اليوم وجود جزء من الأنسجة داخل الكيس الخارجي سيتم استئصال الجزء الخارجي واسترجاع الأنسجة لداخل المخ.

وأشار القسم الاعلامي لمركز بنغازي الطبي ،أن الطاقم الطبي المصاحب إجراء العملية الدكتورة قاطمة الزوي الدكتور محمد الزليطني ،طاقم التخدير الدكتور زياد بوزيد الدكتورة مروة الفرجاني وفني تخدير رانيا المنقوش ،وتمريض العمليات الجراحية.

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