سبب عزوف التجار عن فتح اعتمادات

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” أن عزوف التجار عن فتح الاعتمادات مقارنة ببداية انطلاق الإصلاحات كبير وملحوظ، يرجع لتخوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم في الأيام القادمة دون وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض.

وأوضح في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك “بالنسبة للحوالات لغرض الدراسة والعلاج معظم المصارف لم تنفذ أي حوالة؛ أولا، لأن القيمة تحول لصالح المستشفى أو الجامعة وبالتالي المواطن لا يستطيع بيعها أو المتاجرة بها كما هو الحال في مخصص 10 آلاف دولار للأفراد.

وأضاف الآغا، ثانيا، “ارتفاع سعرها وعجز المواطن الراغب في العلاج خارج ليبيا، والذي من حقه على الدولة أن توفر له العلاج سواء داخل ليبيا أو خارجها كما هو حال المواطنين الذي يرغبوا في تغطية نفقات الدراسة لأبنائهم خارج ليبيا على نفقتهم الشخصية في حين أن هناك الآلاف يدرسون خارج ليبيا على نفقة الدولة”.

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