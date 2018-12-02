الأوبزرفر: ترامب يتداعى في الداخل والخارج

نشرت صحيفة الأوبزرفر، تقريرا عن مشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في قمة العشرين، حيث جاءت افتتاحيتها بعنوان "ترامب يتداعى في الداخل والخارج".

وتقول الصحيفة، إن الأسبوع الجاري كان أسبوعا صعبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث واجه واحدا من الأمور التي لا يفضلها على الإطلاق، حيث اضطر للمشاركة في قمة العشرين مع غيره الزعماء، ولم يكن المحور الوحيد للاهتمام كما يريد ويفضل، وفقا لبى بى سى.

وتقول الصحيفة إن التعامل مع غيره من الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أندادا له أمر مربك بالنسبة لترامب.

وتضيف أن ترامب يسعى دوما للهيمنة على القاعة وللحديث بينما يصغي له الآخرون.

كما أنه يجد أن التعاون والتعددية وتبادل الأراء والأفكار أمورا غريبة عليه.

وترى الصحيفة أن أسلوب ترامب المهين غير المحبذ للنقاش والاستماع للأراء والمعادي للتحدي لا يتماشى مع النظام الديمقراطي الذي يجب بمقتضاه أن يكون الرئيس عرضة للمحاسبة والمساءلة من الناخبين.

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