ترامب: اللقاء المقبل مع زعيم كوريا الشمالية أوائل 2019 على الأرجح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن من المرجح أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يناير أو فبراير وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين بعد مشاركته في قمة العشرين "الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".

وأضاف أنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز في أكتوبر، نقلا عن مسئول كبير، إن الجانبين يجريان محادثات بشأن ثاني اجتماع بين ترامب وكيم بعد الاجتماع الأول غير المسبوق الذي عقد بينهما في سنغافورة في يونيو.

وقال البيت الأبيض في بيان يوم السبت بعد لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ إنهما وكيم يسعون لكي تصبح "شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".

وأضاف البيان أن شي وترامب "متفقان على أنه تم احراز تقدم كبير فيما يتعلق بكوريا الشمالية".

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال الشهر الماضي إن ترامب سيحث على وضع خطة محددة توضح الخطوات التي ستتخذها بيونجيانج لإنهاء برامج أسلحتها.

وقال بنس لشبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الشهر الماضي إن الولايات المتحدة لن تطالب بيونجيانج بتقديم قائمة كاملة بالأسلحة النووية ومواقعها قبل القمة الثانية إلا أن الاجتماع يجب أن يسفر عن خطة واضحة.

وقال "أعتقد أنه من المهم خلال هذه القمة أن نخرج بخطة توضح جميع الأسلحة المعنية وكل مواقع تطويرها والسماح بتفتيش هذه المواقع وخطوات تفكيك الأسلحة النووية".

وتابع بنس أنه من المهم الإبقاء على العقوبات الدولية على كوريا الشمالية إلى أن يتحقق نزع السلاح النووي تماما.

وكانت كوريا الشمالية غضبت جراء رفض واشنطن تخفيف العقوبات وحذرت من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن العقوبات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا