إيران تزج بصحفييها خلف القضبان بحجة المساس بأمن الدولة

كشفت وسائل إعلام إيرانية بأن محكمة في الجمهورية الإسلامية أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 عاما و9 أشهر على الصحفية المؤيدة للإصلاحات هنكامة شهيدي، في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

حيث أن الصحفية المدانة تستطيع تقديم استئناف على الحكم.

هذا واعتقلت شهيدي البالغة 43 عاماً من العمر في يونيو الماضي، بعد شهر على الأقل من أنشطتها المكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سبق أن قبعت الصحفية وراء القضبان غير مرة لفترات قصيرة بسبب نشاطها المهني، وحصل ذلك لأول مرة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

