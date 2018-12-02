تقرير – فولام يتصدر سباق ضم مدافع ليفربول

يتصدر نادي فولام حاليا سباق ضم ناثانيل كلاين مدافع ليفربول والذي يسعى للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “صن” البريطانية.

وقال التقرير إن كارديف ينافس فولام على ضم صاحب الـ27 عاما، إلا أن فولام حاليا الأقرب للفوز بالسباق.

وسقط كلاين من حسابات يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد تألق ترينت أليكسندر أرنولد وجو جوميز في مركز الظهير الأيمن، ما يعني أن الحمر مستعدون حاليا للتخلي عن خدماته.

وانضم كلاين إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في صيف 2015 بمبلغ 15.93 مليون جنيه إسترليني.

ويمتد تعاقد المدافع الدولي الإنجليزي مع الحمر حتى صيف 2020.

وشارك كلاين خلال الموسم الجاري في مباراة وحيدة مع ليفربول بكأس الرابطة، كما لعب مباراة مع الفريق الرديف.

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