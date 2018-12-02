جواز السفر الإماراتي الأول عالمياً 

دبي-العنوان

حقق جواز دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى حول العالم، بحسب آخر تحديثات المؤشر العالمي “باسبورت إندكس”، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وتعليقا على هذا الإنجاز الإماراتي والعربي، نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”

“في يومنا الوطني المجيد توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر “باسبورت إندكس” جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة”.

وأضاف بن راشد “العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد”.

ووفقا لموقع “باسبورت إندكس”، الذي يرتب أقوى جوازات السفر حسب عدد الدول، التي يسمح لحامله بدخولها دون تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول، صعد الجواز الإماراتي إلى المرتبة الأولى، بعد أن كان في المرتبة التاسعة عالميا.

المصدر-وكالات

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