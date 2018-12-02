غارة أميركية تستهدف مسلحين من حركة “الشباب” الصومالية

واشنطن 02 ديسمبر 2018 (وال)- أعلن الجيش الأميركي اليوم الأحد، أنه قتل “9” مسلحين في غارة جوية؛ استهدفت حركة الشباب الصومالية في بلدة ليبيدي، ضمن عملياته لدعم جهود الحكومة لإضعاف شوكة الجماعة المتطرفة .

هذا وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” – في بيان – “الضربة نفذت يوم الجمعة، ونقيم حالياً هذه الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة متطرفين”، مشيرة إلى عدم وجود مدنيين بين القتلى .

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية دورية في الصومال، دعماً للحكومة التي تقاتل تمرد حركة الشباب منذ سنوات .

وكانت قد شنت المقاتلات الأميركية “36” غارة جوية على الأقل هذا العام ضد حركة الشباب، إحدى أكثر الحركات الإرهابية فتكاً في أفريقيا، والتي لا تزال تشن هجمات دامية في العاصمة مقديشو ومدن أخرى . (وال- واشنطن) ر ت

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