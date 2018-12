التوترات تتصاعد.. يُمنع على الذكور الروس دخول الأراضي الأوكرانية

حظرت أوكرانيا الذكور الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما من الدخول إلى البلاد في أحدث تصعيد للتوترات بين الجارتين.

حيث اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا يوم الأحد الماضي عندما فتح حرس الحدود الروسي النار على ثلاث سفن أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، وكانت السفن تحاول المرور عبر مضيق كيرتش في طريقها إلى بحر آزوف، واستولى الروس بعد ذلك على السفن وأطقمها المكونة من 24 فرداً.

هذا وتبنى البرلمان الأوكراني يوم الاثنين اقتراح الرئيس بفرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوماً في أعقاب المواجهة، كما أعلن قائد حرس الحدود الأوكراني بيتر تسيجيكال في اجتماع أمني أن جميع الذكور الروس، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة سيمنعون من السفر إلى البلاد، في الوقت الذي يتم فيه تطبيق الأحكام العرفية.

