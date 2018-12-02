العثور على قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ميتاً

واشنطن 02 ديسمبر 2018 (وال)- عثر أمس السبت على القائد الأعلى للإشراف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال، سكوت ستيرني، ميتاً في مقر إقامته في البحرين.

وبحسب سي إن إن التي نقلت بيان إعلان البحرية الأمريكية عن الخبر أن تحقيقا يجري في وفاة ستيرني، في حين يقول المسؤولون إنه لا يوجد دليل على وجود مخالفة في هذا الوقت.

وقال رئيس العمليات البحرية الأدميرال آدم جون ريتشاردسون، لشبكة سي إن إن أن “هذه أنباء مدمرة لعائلة ستيرني وللفريق في الأسطول الخامس ولسلاح البحرية بأسره”، مضيفا “كان الأدميرال ستيرني مهنياً وأبًا مخلصًا، وزوجًا مخلصًا وصديقًا جيدًا”.

وأوضح ريتشاردسون إن “إدارة التحقيقات الجنائية البحرية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق”. وأضاف أنه لم يكن على علم بأي تحقيقات بشأن ستيرني. (وال – واشنطن ) س ع/ ر ت

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