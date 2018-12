لقاء جديد مرتقب يجمع ترامب وكيم مطلع العام القادم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن لقائه القادم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيجري في يناير أو فبراير من العام المقبل.

وبحسب وكالة “رويترز” قال ترامب أن هناك 3 خيارات لمكان المقابلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وتجري حالياً مناقشتها كلها. وكما أعلن ترامب أن علاقاته مع كيم جيدة، مضيفاً أنه سيدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة في الوقت المناسب​​​. هذا وعقدت في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي، أول قمة بين ترامب وكيم جونغ أون، اتفق خلالها الزعيمان على أن كوريا الشمالية ستوقف برامجها النووية والصاروخية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين وإنهاء حالة الحرب الرسمية في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من كافة الأسلحة النووية.

