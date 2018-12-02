الحكومة البحرينية تتقدم باستقالتها للملك حمد بن عيسى

ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث أعلن فيها رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتفضل بما يراه مناسباً.

وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:" أعلن رئيس الوزراء خلال الجلسة عن استقالة الحكومة، وأحاط المجلس بالكتاب المرفوع إلى جلالة الملك، والذي يتضمن استقالة الحكومة، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".

وبحسب وكالة بنا البحرينية "بنا"، تأتى استقالة الحكومة بعد الإعلان بشكل رسمى عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعى الخامس، وعملاً بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التى توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأكد رئيس الوزراء البحرينى، أن الحكومة التى تشرفت بحمل أمانة المسئولية التي كلفها بها عاهل البلاد، قد عملت جاهدة على بلوغ الغايات، وتحقيق التطلعات التى تترجم رؤى ملك البحرين، وتحقق أمانى المواطنين.

وأعرب عن تقديره البالغ لعطاء كل عضو في الوزارة وعلى تفانيهم وإخلاصهم، مما انعكس على مستوى ونوعية المنتج الحكومي فى كافة جوانبه، وأكد أن ما حققناه مهما بلغ مداه وصداه قائلا :أن طموحاتنا لازالت تقودنا نحو ما هو أفضل وأعلى مرتبة للوطن والمواطن.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التهانى إلى أعضاء مجلس النواب على الثقة التى منحها إياهم الشعب، آملا لهم التوفيق في حمل هذه الأمانة والمسؤولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا