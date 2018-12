حصيلة ثقيلة لاحتجاجات فرنسا وهجمات عنصرية تستهدف المسلمين

أدت أحداث العنف التي تشهدها عموم المدن الفرنسية منذ 17 نوفمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، حصيلة ثقيلة للغاية.

حيث انتظم المحتجون تحت اسم “السترات الصفراء”، وأقاموا احتجاجات واسعة في كافة أرجاء البلاد لانتقاد الضرائب الإضافية التي فرضتها الحكومة على أسعار المحروقات، حيث ارتفعت خلال العام الأخير بمعدل أكثر من 20 بالمائة.

هذا وشهدت الاحتجاجات، المتوقع استمرارها لمزيد من الوقت، ارتفاع أعمدة الدخان في شوارع العاصمة باريس، وتضرر المحال التجارية، وإغلاق الكثير من محطات الوقود في أرجاء البلاد، وكذلك إغلاق أبواب أبرز معالم المدينة السياحية، كبرج إيفل.

من جهة أخرى سجلت الأحداث حصيلة ثقيلة بوفاة شخصين، وإصابة 780 شخصاً، بينهم 141 عنصر أمن، في حين وصل عدد المعتقلين إلى 794 شخصاً.

كما نظم المحتجون هجمات عنصرية ضد المسلمين خلال تظاهرات الـ 17 من نوفمبر حيث هاجمت مجموعة من المحتجين المشاركين في مظاهرة بمدينة سانت كوينتين، امرأة محجبة كانت في سيارتها، وأجبرتها على خلع حجابها.

