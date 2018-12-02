تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين ليبيا و الاردن

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس فائز السراج اتفق مع ملك الأردن عبدالله ابن الحسين «على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وما تقترحه لجان العمل المشترك».

وجاء الاتفاق خلال جلسة عمل عقدها السراج ظهر الأحد، مع الملك عبدالله بقصر الحسينية في العاصمة عمان، جرى خلالها بحث أهم ملفات التعاون بين ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية واستعراض ما بين النظراء من الوزراء لأهم ملفات التعاون بين البلدين.

وأشاد السراج خلال الاجتماع بما تحقق للأردن من إنجازات حضارية، والتزام بنهج الاعتدال والوسطية، متمنيا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار، كما عرض للعاهل الأردني نبذة مختصرة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج أشاد خلال اللقاء «شاكرا ملك الأردن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تقديره وامتنانه لوقوف الأردن ملكا وحكومة وشعبنا إلى جانب الشعب الليبي ودعمه لحكومة الوفاق الوطني»

من جهته رحب الملك عبدالله بن الحسين في بداية الجلسة برئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الليبي والأردني وحرصه على الاستقرار في ليبيا ودعمه لوحدة التراب الليبي، كما شدد في حديثه على أهمية التعاون البناء بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

وحضر جلسة العمل التي أقيمت عقب مراسم الاستقبال الرسمي للسراج والوفد المرافق له أعضاء الوفدين اللذين ضما وزراء ومسؤولين عن قطاعات مختلفة في ليبيا والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان العاهل الأردني في استقبال السراج لدى وصوله إلى قصر الحسينية، حيث اصطحبه إلى منصة الشرف، وأدّى حرس الشرف من القوات المسلحة الأردنية لهما التحية، وعزفت موسيقى السلامين الوطنيين الليبي والأردني، قام بعدها السراج والملك عبدالله باستعراض حرس الشرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا