أسباب تعليق رحلات الخطوط الليبية في مطار بنينا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، أن جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي «معلقة».

وأرجعت الشركة، في منشور عبر الصفحة الرسمية لمكتبها الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعليق الرحلات إلى عطل الطائرة التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة.

ونوه المنشور إلى «عدم استجابة إدارة طرابلس بإعطاء طائرة موقتة للقيام برحلات وخدمة المواطنين إلى حين عودة الطائرة».

وأشار إلى وجود «أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس وواحدة فقط في بنغازي».

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