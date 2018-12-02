باشاغا يلتقي السفير البريطاني

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع سفير بريطانيا لدي ليبيا فرانك بيتر, لبحث أفاق التعاون الثنائي في المجال الأمني.

وأكد باشاغا، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، بأن بريطانيا لها دور بارز من خلال دعمها لحكومة الوفاق وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني، مضيفا بأن وزارة الداخلية تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وبناء قدرات وزارة الداخلية الأمنية.

من جهته أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسياً واقتصاديا ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا