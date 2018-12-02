فريق كتالوني يدعو بيكيه لشرائه وإنقاذه من الإفلاس

ناشد فريق ريوس ديبورتيفو الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، لشرائه وإنقاذه من الإفلاس والهبوط للدرجة الثالثة بحسب صحيفة أس الإسبانية.

بيكيه صرح في حوار سابق مع صحيفة ليكيب الفرنسية بأنه يرغب بشراء فريق لكرة القدم في المستقبل، وبصفته عضوا في مجموعة كوزموس الاستثمارية تواصل معه مع فريق ريوس ليقوم بشرائه.

متذيل ترتيب الدرجة الثانية لم يدفع مستحقات لاعبيه لشهور طويلة ويجب عليه سداد 5 ملايين يورو قيمة ديون سابقة خلال 3 أيام وإلا قد ييتعرض لعقوبات كبيرة.

مالك النادي هو جون أوليفر أحد الإداريين السابقين في برشلونة فخلال حقبة الرئيس خوان لابورتا، وحتى لو استمر الفريق في المركز الأخير قد يهبط قبل نهاية الموسم رسميا إذا لم يسدد أموال دائنيه المستحقة هذا الأسبوع.

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