سولاري ينهال بالإشادة على يورنتي

أثنى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، على لاعب خط وسطه ماركوس يورنتي بعد فوز الفريق على فالنسيا مساء السبت ـ خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وصرح سولاري: “يلعب بشكل رائع، هكذا تلعب أمام الفرق القوية”.

وتابع: “الفرق الكبيرة تشارك في العديد من المسابقات وتخوض الكثير من المباريات ومن المهم أن يكون كل لاعب بالفريق سعيدا ومتاحا ويؤدي بشكل جيد”.

وأتم: “ماركوس فعل ذلك بأفضل شكل في مباراتين هامتين لنا شارك فيهما”

يورنتي لم يشارك منذ بداية الموسم مع المدرب جولين لوبتيجي وحتى بعد تعيين سانتياجو سولاري، لكن إصابة كاسيميرو في منتصف نوفمبر منحته مكانا في تشكيل الفريق الأساسي واستغل فرصته على أكمل وجه.

بوجود يورنتي انتصر ريال مدريد بنفس النتيجة (2-0) على روما ثم على فالنسيا لينتفض بعد الهزيمة الثقيلة أمام إيبار بثلاثية دون رد.

نسبة نجاح تمريرات يورنتي في المباراتين بلغت 91%، 90% على الترتيب.

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