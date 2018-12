الجمال: ذبح أنثي الحيوانات تشكل خطرًا على الثروة الحيوانية بمصر

المتوسط:

قال المهندس محمد الجمال مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخرفان البرقي، وماعز البور، إنه من الأسباب الخطيرة التي تؤثر على نقص الثروة الحيوانية بمصر هو التعدي بالذبح على الأنثى من الخروف أو الحيوانات الأخرى، مشيرًا أن الدولة تعمل على النهوض بكل قوة بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وأضاف الجمال في تصريح له اليوم، أن الدولة أطلقت مشروع إحياء البتلو للحفاظ على الإناث الحيوانات من الذبح والاستفادة بها في عملية إنتاج الألبان وايضًا أن تلد، مشيرًا أن المشروع يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للحوم الحمراء بمحافظات الجمهورية، لسد الفجوة والحد من الاستيراد.

وأوضح أن هناك خطة تعد الآن لتنفيذ من خلالها مشروع المليون رأس ماشية لتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من انفلات أسعارها، مشيرًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع ملف الثروة الحيوانية من أهم الملفات في الفترة الأولي لرئاسته للبلاد، وكذلك في الفترة الحالية حيث أطلق العديد من المبادرات للنهوض بهذا القطاع.

