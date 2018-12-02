مقتل جنديين في هجومين لبوكو حرام في شمال شرق نيجيريا

قتل جنديان، وأصيب خمسة عناصر في ميليشيا تحارب الجهاديين في هجومين منفصلين لجماعة بوكو حرام الجهادية في شمال شرق نيجيريا، حسب ما أفادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس، الأحد.

وهاجم مسلحون في تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا التابع لجماعة بوكو حرام، السبت، قاعدة عسكرية في قرية بوني غاري النائية في ولاية يوبي في شمال شرق نيجيريا.

وقال مسئول عسكري لفرانس برس "فقدنا جنديين في الهجوم فيما قتل ستة إرهابيين".

وأشار المسئول، إلى أنّ الجيش أرسل دعما جويا وتعزيزات عسكرية لمواجهة الجهاديين من قاعدة بوني يادي المجاورة.

وأكّد مصدر في ميليشيا تحارب الجهاديين مع الجيش حصيلة القتلى.

وفي توقيت متزامن في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المجاورة، فجّرت انتحارية نفسها في نقطة تفتيش ما تسبّب في إصابة خمسة عناصر في ميلبشيا بجروح بالغة.

وقال قائد الميلبشيا باباكورا كولو، إنّ قواته أحبطت هجوما ثانيا لانتحارية في نقطة التفتيش نفسها.

وكثّفت جماعة بوكو حرام هجماتها ضد المواقع والقواعد العسكرية في ولايتي بورنو ويوبي في الأشهر الأخيرة.

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