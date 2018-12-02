فالفيردي: ديمبيلي يمتلك كل مؤهلات اللاعب العظيم.. وهدف ألينيا جائزة

انهال إرنستو فالفيردي بالإشادة على لاعبه عثمان ديمبيلي، بعد الانتصار على فياريال بهدفين دون رد، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ديمبيلي قدّم مباراة مميزة بعديد من المراوغات، وصنع هدف الفريق الأول الذي سجّله جيرارد بيكيه.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: “ديمبيلي لعب مباراة عظيمة، كان أحد أفضل اللاعبين، يمتلك الانطلاقات والمراوغات والتسديدات والسرعة والثقة في النفس والجرأة. آمل ألا يظهر بهذا الشكل في هذه المباراة فقط، ولكنه يؤدي بشكل جيد منذ انطلاق الموسم، ليست مباراة منفصلة عن أدائه العام، طلبنا منه أشياء أكثر وقد قام بها، نأمل أن يستمر على هذا المنوال”.

كما أشاد المدرب الباسكي بـ كارلس ألينيا البديل الشاب الذي سجل الهدف الثاني: “ألينيا استحق دخول الفريق الأول، أقحمناه لمزيد من الإنعاش في وسط الملعب، والهدف كان بمثابة جائزة له”.

مشيرا إلا أن فريقه عانى بعض الشيء خلال المواجهة: “لعبنا بطريقتنا في الشوط الأول، إلا أننا فقدنا شيئا ما بين الشوطين، لقد تمركزوا جيدا في الشوط الثاني، وفقدنا السيطرة على الكرة، كانوا منظمين. لم نقدّم مباراة عظيمة إجمالا، ولكننا نشعر بالرضا عن النتيجة النهائية”.

برشلونة رفع رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا.

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