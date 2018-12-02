بالفيديو – وتوقفت السلسلة.. باريس يتعثر لأول مرة في الدوري الفرنسي

بعد 14 مباراة متتالية من الانتصارات المبهرة، آن لسلسلة باريس سان جيرمان الخارقة أن تتوقف، بالتعادل 2-2 على ملعب ماتمون أتلانتيك الخاص بفريق بوردو، بالجولة 15 من الدوري الفرنسي.

بوردو بات أول فريق يفشل باريس سان جيرمان في الفوز عليه بمنافسات الدوري للموسم الحالي، ليفقد الفريق العاصمي علامته الكاملة التي حافظ عليها منذ البداية.

رغم التعثر، فإن باريس سان جيرمان كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 34 عن طريقة نيمار.

الجناح البرازيلي سجّل هدفه رقم 30 في 32 مباراة خاضها إجمالا بالدوري الفرنسي، رقم لم يتحقق طوال الـ45 عاما الماضية.

مشاغبات بوردو بدأت في الدقيقة 53، عندما أدرك جيمي بريان التعادل لأصحاب الأرض، مسجلا هدفه السادس إجمالا في شباك باريس.

إلا أن كيليان مبابي أعاد التقدم لـ بي.إس.جي سريعا في الدقيقة 66، رافعا رصيده من الأهداف في الدوري إلى 12، رقم لم ينجح أي لاعب آخر في الوصول إليه بالدوريات الخمسة الكبرى حتى اللحظة.

قبل أن تأتي صدمة الدقائق الأخيرة، عندما أدرك الدنماركي أندرياس كورنيليوس التعادل لـ بوردو بضربة رأسية لم يقدر الحارس ألفونس أريولا على ردها.

رأسية كلّفت باريس نقطتين، إلا أنها لم تشوّش مطلقا على صدارته التي يحتفظ بها برصيد 43 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه مونبلييه.

فيما رفع بوردو رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.

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