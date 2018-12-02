بالفيديو – معركة ذئاب روما وأفاعي إنتر تنتهي دون غالب أو مغلوب

سيطر التعادل 2-2 على قمة الجولة 14 من الدوري الإيطالي، بين روما وإنتر ميلان، في ملعب أوليمبيكو.

إنتر فشل في الحفاظ على تقدمه مرتين، كما لم ينجح روما في تحقيق الفوز عى ضيفه والتقدم على سلم ترتيب المسابقة.

كيتا بالدي افتتح التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 37 بعد عرضية من دانيلو دامبروسيو، ليكون الجناح السنغالي قد سجّل 11 هدفا في آخر 10 مباريات لعبها كأساسي بالدوري الإيطالي.

الدقيقة 51 شهدت أجمل أهداف اللقاء، عندما أطلق التركي جنكيز أوندر قذيفة يسارية وقف سمير هاندانوفيتش متجمدا أمامها، لتعلن عن تعادل روما.

كان ذلك قبل أن يظهر القاتل، ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ارتقى لاستقبال ركلة ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 66، ليعيد إنتر إلى التقدم.

انتشاء إنتر لم يستمر طويلا، خصوصا عندما احتسب جيانلوكا روكي ركلة جزاء لـ روما بعد مراجعته تقنية الفيديو التي أظهرت لمسة يد على بروزوفيتش.

أليكساندر كولاروف انبرى للتسديد، وسجل بنجاح مدركا التعادل.

ليرفع إنتر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد روما عند 20 نقطة في المركز السابع.

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