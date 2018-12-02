بالفيديو – إشبيلية يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادله على أرض ألافيس

فرّط إشبيلية في صدارة الدوري الإسباني، بتعادله على ملعب مينديثوروتثا بهدفين لمثليهما أمام ديبورتيفو ألافيس، بالجولة 14 من المسابقة.

إشبيلية تأخر في النتيجة بالدقيقة 37 عبر هدف للجناح جوني الذي استغل عرضية متقنة من جوناثان كاييري حتى يفتتح التسجيل للفريق الباسكي.

الضيوف احتاجوا للانتظار حتى الدقيقة 78 لإدراك التعادل، عندما أرسل البديل بابلو سارابيا كرة عرضية استقبلها وسام بن يدر في شباك ألافيس، ليعود إشبيلية في المباراة.

الفريق الأندلسي كان مهددا بعد ذلك بفقدان النقطة، عندما اصطدمت رأسية البديل داركو براتشاناتش في القائمة الأيسر وهبطت بين يدي الحارس توماش فاسليك.

التعادل عزز صلابة ألافيس على ملعبه، إذ لا يخسر مطلقا هذا الموسم داخل قواعده، إنجاز لم يفعله أي نادٍ آخر في المسابقة سوى أتليتكو مدريد.

إشبيلية رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة، بينما رفع ألافيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن ريال مدريد الخامس.

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