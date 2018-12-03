التحالف الدولي يستهدف عضوا بارزا في تنظيم داعش ضالعا بإعدام الأمريكي بيتر كاسيغ بسوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أنّه استهدف في البادية السورية، أمس الأحد، عضوا بارزاً في تنظيم داعش ضالعاً في عملية إعدام العامل الإنساني الأمريكي بيتر كاسيغ.

وقال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون راين: "نفّذت قوات التحالف ضربات دقيقة ضد عنصر بارز من تنظيم داعش يسمى أبو العمرين ضالع في قتل" كاسيغ الذي خطف في سوريا في 2013، وبث التنظيم شريط فيديو يصوّر إعدامه في نوفمبر 2014.

واستهدفت الضربات ذاتها وفق راين، عناصر آخرين من التنظيم إلى جانب أبو العمرين، الذي كان "مرتبطاً ومشاركاً بشكل مباشر في إعدام العديد من السجناء" لدى التنظيم.

وأكّد المتحدّث، أنّ "غارات التحالف تواصل شلّ قيادة التنظيم وسيطرته على أرض المعركة بينما نقضي على الشخصيات البارزة في صفوفهم".

وكان التنظيم المتطرّف نشر في نوفمبر 2014 شريط فيديو ظهر فيه رجل ملثّم يرتدي ملابس سوداء، وهو يدل على رأس رجل ملقى عند قدميه، ويقول باللغة الإنكليزية "هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ المواطن الأميركي".

وبيتر كاسيغ جندي أميركي سابق قاتل في العراق، لكنّه ترك الجيش وقرّر تكريس حياته للعمل التطوّعي، فعمل في مستشفيات وعيادات في لبنان وتركيا تستقبل السوريين الذين فروا من بلادهم، بالإضافة إلى عمله في مناطق منكوبة في سوريا.

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