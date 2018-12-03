حملة إعلامية للتشجيع على تطعيم الأطفال

ايوان ليبيا – وكالات :

أطلق فريق الصحة والدعم النفسي والمكتب الإعلامي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حملة إعلامية لتشجيع الأهالي على المبادرة بتطعيم أطفالهم بداية الأسبوع المقبل الذي سيشهد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات على مستوى البلاد.

وقال عضو الجمعية هيثم بن لامة أمس الأحد، إن الحملة الإعلامية تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ) التي ستنظمها إدارة الخدمات الصحية في بني وليد الأسبوع المقبل.

وأوضح بن لامة أن الحملة الإعلامية شملت مخيم نازحي تاورغاء ومخيم نازحي الطوارق وعددا من الأماكن والأحياء السكنية بمدينة بني وليد، مشيرا إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد ستطلق حملة تطعيمات تعد الأكبر في البلدية، وتستهدف تطعيم نحو 44 ألف طفل.

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