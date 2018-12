بوتين أخبر ماكرون وميركل بتفاصيل واقعة كريتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن الرئيس فلاديمير بوتين أوضح لزعيمي فرنسا وألمانيا موقف بلاده من واقعة مصادرة بلاده سفن حربية أوكرانية في مضيق كريتش.

وقال لافروف ، في تصريحات إن بوتين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس ، أوضح شخصياً كيف حدثت الواقعة وكيف خططت أوكرانيا لهذا الاستفزاز وحاولت تنفيذه وكيف تصرف خفر السواحل الروسي بشكل مسؤول وأدوا واجبهم في محاولة تجنب أي حوادث غير مرغوب فيها.

وأضاف ” لسوء الحظ حاول المحرضون من جهاز الأمن الأوكراني فعل ما بوسعهم لتنفيذ الأوامر التي وجدت في رسالة نصية تم العثور عليها عندما صعدت قوات الحدود الروسية على متن السفن ، وجاء في هذه الرسالة بوضوح أنهم سيدخلون سرا المياه المحايدة دون أي ربان أو إخطارات والمرور تحت جسر القرم عبر مضيق كريتش إلى أزوف ، والرئيس بوتين أخبر شخصيا المتحاورين معه (ماكرون وميركل) عن هذه التفاصيل”.

في 25 نوفمبر الماضي انتهكت 3 سفن حربية أوكرانية قواعد المرور بالمياه الإقليمية الروسية في مسارها إلى البحر الأسود وبحر أزوف، ما دفع الجانب الروسي لاستخدام الأسلحة لإجبار السفن على التوقف ما أسفر عن إصابات طفيفة بثلاثة جنود أوكرانيين، وتم احتجاز السفن في مضيق ميناء كريتش وفتح قضية بانتهاك الحدود.

