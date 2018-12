قتلا بقصف طائرات التحالف الدولي شرقي سوريا

أطلقت قوات التحالف الأمريكي، مساء اليوم الأحد، صواريخ في اتجاه مواقع سورية جنوب السخنة شرقي سوريا.

ويذكر أن قتل 6 مدنيين وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق، إثر غارات لمقاتلات تابعة التحالف الدولي بقياة الولايات المتحدة في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي في سوريا.

ولم تفلح غارات التحالف الدولي في الأيام الماضية بوقف هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي على القوات الكردية في ريف دير الزور الشرقي التي خسرت عشرات المقاتلين في الآونة الأخير بمعاركها ضد “داعش”.

