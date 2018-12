مرسوم ملكي يُنهي قانون “ضريبة الدخل” المعدل

صادق الأردن بشكل نهائي اليوم الأحد، على قانون “ضريبة الدخل” المعدل، بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه، حيث نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، مرسومًا ملكيًا بالمصادقة عليه.

وصدر المرسوم موقعًا من الأمير فيصل ابن الحسين، نائب الملك عبد الله الثاني، وأشارت مادته الأولى إلى أن القانون يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عنه.

والإثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون المذكور دون تعديل، كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي إلى تقديم استقالته، وكُلف عمر الرزاز خلفًا له.

والقانون بصورته الحالية رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المُعفى أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين، مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.

