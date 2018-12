أعلنت حركة “السترات الصفراء” أنها ستنظم يوم 8 كانون الاول موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع.

ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

ونشرت حركة “السترات الصفراء” على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.

وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان “ماكرون إرحل”.

