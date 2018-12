تعتزم الدنمارك تشييد سجن جديد من نوعه يقع في جزيرة مهجورة، من أجل زج المجرمين من المهاجرين وطالبي اللجوء فيه، تمهيدا لترحيلهم.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الأحد، أن السجن الجديد سيشيد في جزيرة ليندهولم، التي تبلغ مساحتها 17 فدانا في خليج ستيغ، وتبعد عن البر الرئيسي 2.4 كيلومتر. وسيسمح للسجناء، الذين يعتبرون “منخفضي الخطورة”، بالتنقل إلى البر الرئيسي نهارا عبر العبارات. وتعليقا على هذا الإجراء، قالت الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك، إنه يتعين عليها التحقق مرة كل ليلة من حركة المجرمين المهاجرين، وتقييد تحركاتهم. وكان حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة هو من دفع إلى إقرار هذه الخطوة، وكتب في تغريدة على”تويتر”: “الترحيل. لا يوجد سبب للمجرمين الأجانب كي يظلوا في الدنمارك”. وأضاف: “حتى نتمكن من طردهم، سوف ننقلهم إلى جزيرة ليندهولم”. وتستخدم الجزيرة حاليا كموقع بحثي تابع لمعهد بيطري، لكن العلماء العاملين في هذا المعهد سيخلونه، تمهيدا لافتتاح السجن المتوقع في 2021.

